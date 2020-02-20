2020-2026全球及中国赛车零部件行业发展现状调研及投资前景分析报告

报告摘要

本报告研究全球及中国市场赛车零部件现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美，欧洲，中国，日本，东南亚及印度等地区的现在及未来趋势。

2019年全球赛车零部件市场规模达到了xx亿元，预计2026年将达到xx亿元，年复合增长率（CAGR）为xx%。

本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业赛车零部件产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。

主要企业包括：

OZ Racing

BBS

Aero Race Wheels

Bart Race Wheels

Bassett Wheels

Simpson Performance

Sparco

OMP Racing

Alpinestars Racing

Impact Racing

Pirelli

Goodyear

Bridgestone

Paoli

HJC Motorsport

Stilo

Bell

Arai

NecksGen

Oakley

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

轮圈

配件

轮胎

轮枪

头盔

手套

HANS(头颈支撑)

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

开轮赛车

封闭式赛车

卡丁车赛车

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度