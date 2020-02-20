2020-2026全球及中国柔性线路板（FPC）行业发展现状调研及投资前景分析报告

报告摘要

2019年全球柔性线路板（FPC）市场总值达到了xx亿元，预计2026年可以增长到xx亿元，年复合增长率(CAGR)为xx%。

本报告研究全球与中国柔性线路板（FPC）的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析柔性线路板（FPC）的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国的主要厂商产品特点、产品产品类型、不同产品类型产品的价格、产量、产值及全球和中国主要生产商的市场份额。

主要生产商包括：

Sumitomo Electric

Nitto

Career Technology (Mfg.) Co. Ltd

Flexcom Inc

Daeduck GDS

Fujikura Ltd

All Flex

CONTAG AG

Amphenol

Cicor Group

Minco

PCB Solutions

Elcom Design

Reid Industrial

Tesa

Multi-Fineline Electronix Inc. (MFLEX)

Interflex Co. Ltd

NewFlex Technology Co. Ltd

NOK Corp

PICA

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

单面板

双面板

多层板

刚性面板

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

智能手机

电脑

相机

液晶显示屏

电器仪表和医疗

国防与航空航天

汽车

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度